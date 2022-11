Η Volvo Cars εντάσσεται στη Συμμαχία «Accelerating to Zero»

Η Συμμαχία Accelerating to Zero απαρτίζεται από μία μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων, που δεσμεύονται να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τον ρυθμό μετάβασης προς τις μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων.



Βασίζεται στη Διακήρυξη της Γλασκώβης για Μηδενικές Εκπομπές στα αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά βαν, που υπογράφτηκε στη Σύνοδο COP26 του 2021. Τα μέρη που υπέγραψαν δεσμεύτηκαν να εργαστούν για να μηδενίσουν, έως το 2040, τις εκπομπές άνθρακα σε όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα van που πωλούνται παγκοσμίως. Για τις μεγάλες αγορές (Ευρώπη, Κίνα, Ιαπωνία και ΗΠΑ), ως χρονικό όριο για την επίτευξη του στόχου τέθηκε το 2035.



Ο σχηματισμός της Συμμαχίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μία διεθνή πλατφόρμα που θα ηγηθεί στην προώθηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ZEV) σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω στενής συνεργασίας, στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στολών και η ανάπτυξη αποτελεσματικών υποδομών φόρτισης, προκειμένου να δοθεί ώθηση στα αυτοκίνητα και τα van με μηδενικές εκπομπές.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars, Jim Rowan καλωσόρισε τον σχηματισμό της Συμμαχίας και τη συνεργατική προσέγγιση ως τμήμα της παρουσίασής της κατά τη διάρκεια της COP27 και ενθάρρυνε περισσότερους κατασκευαστές να υπογράψουν τη Διακήρυξη και να εισέλθουν στη Συμμαχία.



Έχοντας ως στόχο να διαθέτει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030, η Volvo Cars σκοπεύει να επηρεάσει την ταχύτητα μετάβασης του κλάδου του αυτοκινήτου προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση.



Ο ίδιος δήλωσε: «Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι τεχνολογία του παρελθόντος και πρέπει να τους εγκαταλείψουμε για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, την κλιματική αλλαγή».



Η ανακοίνωση έρχεται μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση από τη Volvo του νέου αμιγώς ηλεκτρικού, κορυφαίου μοντέλου της, Volvo EX90. Για τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία σκοπεύει να παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανά έτος. Επιπλέον, η Volvo Cars συντάσσεται με πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υπογραφή μίας έκκλησης προς τις εθνικές κυβερνήσεις, οργανωμένης από τον συνασπισμό We Mean Business, προκειμένου να διευρύνουν τους κλιματικούς τους στόχους και να τους εκπληρώσουν.



Μέχρι σήμερα, μόνο 29 από τις 194 χώρες το έχουν πράξει έπειτα από την COP26, παρόλο που κατά τη Συμφωνία της Γλασκώβης για το Κλίμα είχαν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να το κάνουν. Η έκκληση κάνει ξεκάθαρο ότι ο 1,5 βαθμός για την παγκόσμια υπερθέρμανση είναι περισσότερο ένα όριο πάρα στόχος, και ότι η επείγουσα δράση σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντική για να μην υπερβεί ο κόσμος αυτό το όριο.



Επίσης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από τη Volvo Cars, ο Επικεφαλής Βιωσιμότητας, Anders Kärrberg, ανακοίνωσε ότι η Volvo Cars προσυπογράφει την πρωτοβουλία Call on Carbon. Από κοινού με τις Inter IKEA, H&M Group, SSAB και άλλους, η πρωτοβουλία παροτρύνει τις κυβερνήσεις να εισάγουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής για τις τιμές άνθρακα.



«Αναγνωρίζουμε τον ρόλο που έχουν οι τιμές άνθρακα για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Anders Kärrberg. «Όταν ανακοινώσαμε την θέσπιση εσωτερικής τιμής άνθρακα, 1.000 σουηδικών κορωνών για κάθε τόνο εκπομπών άνθρακα στην COP26, γίναμε ο πρώτος κατασκευαστής που εφαρμόζει έναν παγκόσμιο μηχανισμό για την τιμολόγηση του άνθρακα, ο οποίος καλύπτει το σύνολο των εκπομπών στην αλυσίδα αξίας.»



«Προσυπογράφοντας την πρωτοβουλία Call on Carbon, για ακόμα μία φορά επιδεικνύουμε την προθυμία μας να συνεισφέρουμε στην καθοδήγηση ολόκληρου του κλάδου του αυτοκινήτου προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για τον αναπροσανατολισμό των οικονομικών μηχανισμών, ώστε να παραμείνουμε εντός του ορίου του 1,5 βαθμού για την παγκόσμια υπερθέρμανση. Αυτό μπορεί τόσο να προσφέρει σταθερότητα στους επενδυτές όσο και να υποστηρίξει μία ισότιμη μετάβαση για τους εργάτες και τους αγρότες που επηρεάζονται, καθώς και τις οικογένειες και τις κοινότητες που θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών».

