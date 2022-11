Η Hyundai Motor στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022

Συνολικά, η Hyundai Motor θα διαθέσει 616 οχήματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 εκ των οποίων τα 446 είναι επιβατικά οχήματα, με 226 από αυτά υβριδικά (HEV) και ηλεκτρικά (BEV) μοντέλα.



Η Hyundai θα παράσχει επίσης 10 ηλεκτρικά λεωφορεία Elec City για χρήση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου.



Πιο συγκεκριμένα, τα οχήματα που θα παρέχει η Hyundai Motor είναι Hyundai Ioniq 5, Sonata Hybrid, Tucson Hybrid και Kona Hybrid καθώς και τα ηλεκτρικά Genesis G80 και GV70 για τη μεταφορά VIP προσώπων και προσωπικού της FIFA και λεωφορεία Elec City για τη μεταφορά των εκπροσώπων των ΜΜΕ.



Επιπλέον, η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες φόρτισης καθ’ οδόν σε ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) των Hyundai IONIQ 5. Παράλληλα, θα πραγματοποιεί παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων για τυχόν ατυχήματα και θα παρέχει άμεση βοήθεια, όπως αποστολή έκτακτης ανάγκης, αντιμετώπιση προβλημάτων και επιθεώρηση οχήματος, όπου απαιτείται.



Συνεργασία για τη βιωσιμότητα



Επιπρόσθετα της παροχής οχημάτων, η Hyundai Motor ξεκίνησε την εκστρατεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου «Goal of the Century» (GOTC) με το σλόγκαν «Ένας Ενωμένος Κόσμος για την Αειφορία» τον Απρίλιο, οπτικοποιώντας την ουδετερότητα άνθρακα για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.



Ως μέρος της καμπάνιας, η Hyundai Motor δημιούργησε την Team Century, μια ομάδα πρεσβευτών της εκστρατείας με αρχηγό τον πρώην ποδοσφαιριστή της εθνικής Αγγλίας Στίβεν Τζέραρντ. Κάθε μέλος της Team Century θέτει στόχους για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη στον τομέα εξειδίκευσής του.



Τα 11 μέλη της Team Century αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι θα πλαισιώσουν οι «BTS» Παγκόσμιοι πρεσβευτές της Hyundai Motor, ο Nadia Nadim Αφγανός πρόσφυγας ποδοσφαιριστής και πρέσβης της UNESCO στη Δανία, ο Αμερικάνος σχεδιαστής μόδας Jeremy Scott, ο Ιταλός γλύπτης Lorenzo Quinn, ο διακεκριμένος φωτογράφος ντοκιμαντέρ Nicky Woo και το ρομπότ Spot της Boston Dynamics.



Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ένα ειδικό βίντεο «Goal of the Century» με τους BTS και άλλα μέλη της Team Century θα προβάλλεται στο Piccadilly Circus στο Λονδίνο.

