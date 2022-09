Η Mercedes-AMG C 63 S με υβριδική τεχνολογία

H Mercedes-AMG αφήνει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τον V8 κινητήρα που κινούσε την προηγούμενη γενιά της C 63, εξελίσσοντας ένα νέο θερμικό σύνολο που συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία ιόντων-λιθίου.



Σχεδιαστικά, η νέα C 63 S Ε Performance ξεχωρίζει από την δυναμική της εμφάνιση, με την μάσκα Panamericana να δίνει το στίγμα της. Ωστόσο, αυτή τη φορά το όλο σύνολο είναι ακόμη πιο εμφατικό με ένα έντονα αεροδυναμικό bodykit που περιλαμβάνει μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ηλεκτρικά ελεγχόμενα Air Panels (σε μάσκα και προφυλακτήρα), έντονο διαχύτη στον πίσω μέρος με διπλές απολήξεις κ.α.



Στο εσωτερικό υπάρχει η premium αύρα με περίσσεια επενδύσεων Alcantara και αλουμινίου, τα σπορ καθίσματα και το πολύ-λειτουργικό σπορ τιμόνι, το αναβαθμισμένο μενού με τις πρόσθετες λειτουργίες και πληροφορίες για τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.



Φυσικά, τα σημαντικότερα νέα κρύβονται κάτω από το καπό και έχουν να κάνουν με το κινητήριο σύνολο. Ακολουθώντας το παράδειγμα της C 43 που εγκατέλειψε τον V6 για να τον αντικαταστήσει με τον mild-hybrid δίλιτρο turbo (με ηλεκτρικά υποβοηθούμενο στροβιλοσυμπιεστή), έτσι και η C63 καταργεί τον V8 των 476 PS (510 στην έκδοση S) και τον αναπληρώνει με έναν τετρακύλινδρο που αποδίδει 476 PS και 545 Nm ροπής που συνδυάζεται με ένα plug-in υβριδικό σύστημα και έναν ηλεκτροκινητήρα 150 kW στον πίσω άξονα με αποτέλεσμα η συνδυαστική ισχύς να διαμορφώνεται στους 680 PS.



Ένα νέο αυτόματο κιβώτιο, το AMG SPEEDSHIFT MCT με 9 σχέσεις και πολύδισκο συμπλέκτη (αντί για μετατροπέα ροπής), μεταφέρει τη ροπή των 1.020 Nm στους τέσσερις τροχούς με την ηλεκτρική αυτονομία να φτάνει τα περίπου 13 χλμ (σε ταχύτητες έως τα 125 χλμ./ώρα) χάρη σε μία μικρή μπαταρία 6,1 kWh.



Στο τομέα των επιδόσεων η C 63 AMG ολοκληρώνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 280 χλμ./ώρα (270 χλμ./ώρα η Estate).



H τετρακίνηση 4MATIC+ έχει και λειτουργία Drift για πιο σπορ οδήγηση με πισωκίνητα χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει και ενεργητική τετραδιεύθυνση με τους πίσω τροχούς να στρίβουν έως 2,5 μοίρες για καλύτερο κράτημα. Η κρεμαγέρα έχει τρία στάδια μεταβλητής υποβοήθησης και ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου, ενώ η ανάρτηση AMG RIDE Control είναι πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενη και τρία προγράμματα απόσβεσης (Comfort, Sport και Sport+).

