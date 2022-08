Ford GTElite: Για τους λάτρεις των παιχνιδιών αυτοκινήτου

Οι λάτρεις του gaming και πιο συγκεκριμένα αυτοί που αρέσκονται στους προσομοιωτές αγώνων θα έχουν πλέον την ευκαιρία να έχουν στην κατοχή τους το καλύτερο κάθισμα στο σπίτι με το νέο αγωνιστικό πιλοτήριο Ford GT από την Next Level Racing.



Η Ford και η esports ομάδα της, Team Fordzilla, συνεργάστηκαν με τη Next Level Racing φέρνοντας μία λεπτομέρεια από την αγωνιστική κληρονομιά της Ford στο home gaming με το νέο πιλοτήριο GTElite Ford GT Edition και το κάθισμα ES1 Seat Ford GT Edition.



Διαθέσιμα ξεχωριστά, το μπλε ανοδιωμένο πλαίσιο του κόκπιτ φέρει το λογότυπο της Ford χαραγμένο με laser και προσφέρει μία πλήρως προσαρμοζόμενη θέση για μία αυθεντική οδηγική εμπειρία.



Το κάθισμα περιλαμβάνει μπλε ζώνες ασφαλείας με την επωνυμία Team Fordzilla, αντιολισθητικό πατάκι Ford GT με σήμανση Team Fordzilla, ανάγλυφο λογότυπο Ford GT στο προσκέφαλο και είναι εργονομικά σχεδιασμένο και ειδικά κατασκευασμένο για sim racing. Είναι κατάλληλο για να κάθονται άνετα χρήστες με περιφέρεια μέσης έως 42 ίντσες και μπορεί να υποστηρίζει βάρος έως 250 κιλά. Το κόκπιτ GTElite Ford GT Edition είναι συμβατό με όλες τις μεγάλες μάρκες που σχετίζονται με το χώρο του gaming σε τέσσερις τροχούς, καθώς και με κατασκευαστές πεντάλ και επιλογέων ταχυτήτων. Το ES1 Seat Ford GT Edition μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε κόκπιτ που υποστηρίζει πλευρικά τοποθετημένα καθίσματα.



Από την ίδρυσή της το 2019, η Team Fordzilla στόχο έχει να διερευνά και να συνδυάζει τα όρια του πραγματικού και του εικονικού κόσμου. Αυτή η τελευταία συνεργασία συνεχίζει πάνω στην ίδια συνταγή προσφέροντας ένα πιο καθηλωτικό φυσικό περιβάλλον για να εξερευνούν οι gamers τις πίστες του εικονικού κόσμου.



«Είναι εκπληκτικό να συνεργάζεσαι με μία εμβληματική εταιρεία όπως η Ford προκειμένου να κλείσει περαιτέρω η ψαλίδα μεταξύ εικονικών και πραγματικών αγώνων. Η συνεργασία με τη Ford για τη δημιουργία του πιλοτηρίου GTElite Ford GT Edition δείχνει την κοινή δέσμευση των δύο εταιρειών για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας sim racing», δήλωσε ο Hess Ghah, CEO της Next Level Racing.



Το πιλοτήριο GTElite Ford GT Edition και το κάθισμα ES1 Seat Ford GT Edition παρουσιάστηκαν στην έκθεση Gamescom 2022, που πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας. Τα προϊόντα αυτά θα είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του καναλιού λιανικών πωλήσεων της Next Level Racing μετά τα μέσα Οκτωβρίου 2022.

