Οι Porsche 924/944 που λατρεύουν το χώμα

Η Nine Eleven Outlaw έχει γίνει γνωστή ως εταιρεία που– και ιδιαίτερα, των αερόψυκτων εκδόσεων του μοντέλου. Τώρα όμως, η ίδια εταιρεία φαίνεται πως αποφάσισε να δημιουργήσει κι άλλες προτάσεις,με τα οποία ασχολείται.Η πιο πρόσφατη πρόταση της εταιρίαςπου έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με το studio σχεδίασης μοτοσικλετών Vagabund, για να δημιουργήσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι τομε εκτός δρόμου διάθεση. Η μετατροπή τόσο της 924 όσο και της 944 ξεκινά από την ανάρτηση, με την οποία το αυτοκίνητο αυξάνει την απόστασή του. Οι ζάντες είναι, έχουν υποστείκαι έχουν δεχτεί ηλεκτροστατική βαφή, ενώ φιλοξενούν ελαστικά της Maxxis ή της Bridgestone (ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη).Κάθε αυτοκίνητο θα έχειβγαίνοντας από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αυστρία, με τη ρεζέρβα να είναι τοποθετημένη στη σχάρα της οροφής του αυτοκινήτου- τονίζοντας έτσι τον. Σε αυτό, συμβάλλουν και οι λασπωτήρες του αυτοκινήτου αλλά και τα έξτρα φώτα με τα οποία η Nine Eleven Outlaw εφοδιάζει τα αυτοκίνητά της. Στο εσωτερικό οι αλλαγές είναι περιορισμένες. Οικαιπροτείνουν μια σφαιρική ξύλινη λαβή για τον επιλογέα των ταχυτήτων, καθώς επίσης και ένα τιμόνι Momo.Για τοτου εκάστοτε μοντέλου, η Nine Eleven Outlaw κοστολογεί την περιποίηση με 9.818 ευρώ και οι ιθύνοντες της εταιρείας υπολογίζουν πως θα μπορούν να. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ιδιοκτήτης που θα βαρεθεί τις μετατροπές, θα μπορεί να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην εργοστασιακή του κατάσταση πολύ εύκολα καιπάνω του.