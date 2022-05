Το Νέο Fiat 500 με νέο soundtrack

Η νέα καμπάνια επικοινωνίας του Νέου Fiat 500 «La Prima by Bocelli» παίρνει «φωνή» από το νέο single του Matteo Bocelli.

To νέο single που συνέθεσε και ερμηνεύει ο Matteo Bocelli, γιος του Μαέστρου Andrea, αποτελεί το soundtrack της νέας ειδικής έκδοσης του νέου Fiat 500 «La Prima by Bocelli». Για ακόμα μια φορά η Fiat τονίζει τη σχέση της με την τέχνη και ιδιαίτερα με τη μουσική.



«Ο Matteo Bocelli αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά των Ιταλών καλλιτεχνών και το νέο του τραγούδι είναι όπως και το νέο μας 500: χαρούμενο, κομψό και με τη μοναδική διαχρονική Ιταλική κουλτούρα. Είμαι ευτυχής που το “Tempo” γίνεται το soundtrack του νέου 500», δήλωσε ο κ. Olivier Francois, CEO της Fiat και CMO της Stellantis.



«Το “Tempo” είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψα και ένα από τα αγαπημένα μου», ανέφερε ο Matteo Bocelli και πρόσθεσε «Είναι ένα χαρούμενο τραγούδι και ελπίζω να γίνει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Είναι τιμή για εμένα που η Fiat επέλεξε το “Tempo” για να το συνδέσει με το θρυλικό της μοντέλο». Το video clip του νέου single, με το ηλεκτρικό και εντελώς αθόρυβο νέο 500 να συνοδεύει τον καλλιτέχνη και τους φίλους του σε μια βόλτα στη γενέτειρα του Bocelli, την Τοσκάνη.



Το νέο τραγούδι θα περιλαμβάνεται στον πρώτο δίσκο του Matteo Bocelli που θα κυκλοφορήσει το 2023. Ο γιος του Μαέστρου Andrea Bocelli ξεκίνησε τα μαθήματα πιάνου στην ηλικία των έξι ετών, ενώ στα 18 του έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στη μουσική στο Κολοσσαίο της Ρώμης. Πρόσφατα ο Matteo συνόδευσε τον πατέρα του στην περιοδεία του στις Η.Π.Α., η οποία περιλάμβανε και δύο παραστάσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.



Το νέο Fiat 500 «La Prima by Bocelli» είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης στον κόσμο που εφοδιάζεται με την τεχνολογία JBL «Virtual Venues» για απαράμιλλη ακουστική εμπειρία. Για την άψογη ρύθμιση του συστήματος στο 500, η Fiat αξιοποίησε τη γνώση και το αστείρευτο ταλέντο του Μαέστρου Andrea Bocelli, του πιο διάσημου εν ζωή τενόρου στον κόσμο.

