Την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Η μιλανέζικη εταιρεία ποντάρει πολλά σε αυτό το δυναμικό εξηλεκτρισμένο SUV και όχι άδικα. Την οδηγούμε στην Ιταλία και μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι πρόκειται για μία πραγματική Alfa Romeo.Οδηγούμε σε πίστα και δρόμο ένα από τα τελευταία σκληροπυρηνικά σπορ αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα. Η GT4 RS των 500 PS σε κάνει να ιδρώνεις με τις εξοντωτικές της επιδόσεις και την απόλυτη οδική της συμπεριφορά. Ένα σίγουρο future classicΠοιος είπε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν «ψυχή»; H ΒΜW των 544 PS αντιμέτωπη με την Mustang Mach-E των 487 PS σε βάζουν κυριολεκτικά σχεδόν στην πρίζα. Danger! High Voltage!Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για ένα supercar που αδιαφορεί επιδεικτικά για τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας και τον εξηλεκτρισμό αλλά συναρπάζει με την απλότητα της μηχανολογικής του εξέλιξηςΤις προηγούμενες δύο φορές που η γαλλική εταιρεία αποφάσισε να συμμετάσχει στον πιο διάσημο αγών αντοχής θριάμβευσε. Αυτό σκοπεύει να κάνει και του χρόνου.Αγώνα με τον αγώνα η μάχη για τον φετινό τίτλο γίνεται όλο και πιο αμφίρροπη και συναρπαστική. Ο Πάνος Σεϊτανίδης αναλύει τα Gran Prix στην Αυστραλία και την ΙταλίαCitroën C5 XBentley Flying Spur HybridŠkoda Fabia vs Citroen C3 vs Hyundai i20Mercedes-Benz EQB 300 4MATICMazda CX-30 e-SkyActiv XRenault Captur Hybrid MHEV 1.3 TCeAudi RS Q8 vs BMW X6 M vs Jaguar F-Pace SVR vs Porsche Cayenne Coupé GTS