Ένα σημαντικό βραβείο για το Hyundai Ioniq 5

Το ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai εμπλουτίζει την τροπαιοθήκη του.

Το Hyundai Ioniq 5 είναι το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022, καθώς αυτό ήταν η τελική επιλογή της κριτικής επιτροπής που αποτελείται από 102 δημοσιογράφους αυτοκινήτου, που προέρχονται από 33 χώρες σε όλο τον κόσμο.



Το Ioniq 5 βρέθηκε στην τελική τριάδα -μαζί με τα Kia EV6 και Ford Mustang Mach-E- που προέκυψε από μια αρχική λίστα 27 και στη συνέχεια 11 μοντέλων, κατακτώντας τελικά τον τίτλο του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022.



Την ίδια στιγμή κατέκτησε δύο ακόμα τίτλους, το Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς και το Παγκόσμιο Βραβείο Αυτοκινητιστικής Σχεδίασης της Χρονιάς (World Car Design of the Year).



Η απονομή των τίτλων και των βραβείων έγινε σε ειδική εκδήλωση τα πλαίσια της Έκθεσης της Νέας Υόρκης, ενώ από την παρουσίασή του έως τώρα το Ioniq 5 έχει κατακτήσει πολλές σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς από το Auto Express και το Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς του Auto Bild.



Επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο, η κριτική επιτροπή των World Car Awards 2022 ανακήρυξε τον διευθυντή σχεδίασης της Hyundai Motor Group, Luc Donckerwolke, ως Πρόσωπο της Χρονιάς στο World Car Person of the Year 2022 για τη σημαντική συνεισφορά του στην εξέλιξη νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου και του Ioniq 5.

Κλείσιμο