Παιδικό κάθισμα με επαναστατική τεχνολογία

Η εταιρεία Cybex θέτει νέα πρότυπα στην παιδική ασφάλεια παρουσιάζοντας το το πρώτο κάθισμα με ενσωματωμένο αερόσακο.

To Anoris T i-Size, όπως και ονομάζεται έχει ενσωματωμένο αερόσακο που καλύπτει όλο το σώμα του παιδιού.



Το συγκεκριμένο κάθισμα είναι κατάλληλο για παιδιά ύψους από 76-115 εκατοστά (ηλικίες 15 μηνών έως περίπου 6 ετών και μέγιστο βάρος τα 21 κιλά). Στο Anoris Τ, ο αερόσακος που είναι ενσωματωμένος στην ασπίδα πρόσκρουσης του καθίσματος ενεργοποιείται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και ανοίγει σε σχήμα C μπροστά στο παιδί, ώστε να προστατεύσει τόσο το ευαίσθητο κεφάλι όσο και τον αυχένα του σε περίπτωση σύγκρουσης.



Χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία του το κάθισμα αυτό παρέχει 50% περισσότερη προστασία σε μετωπική σύγκρουση σε σχέση με τα συμβατικά καθίσματα με ζώνες ασφαλείας και φορά προς τα εμπρός, ενώ έχει καλύτερη συνολική απόδοση αναφορικά με την ενεργητική και παθητική ασφάλεια σε σύγκριση με τα συμβατικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω.



Το Anoris τοποθετείται με φορά προς τα εμπρός και έτσι το παιδί απολαμβάνει καλύτερα την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τον γονέα που οδηγεί. Είναι ιδιαίτερα απλό στην τοποθέτηση και παρέχει περισσότερη άνεση, εύκολη είσοδο του παιδιού στο κάθισμα και περισσότερο χώρο για να κινούνται ελεύθερα τα πόδια του.



To κάθισμα Cybex Anoris T i-Size είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα βρεφικών ειδών.