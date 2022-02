Νέα διάκριση για το KIA EV6

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To KIA EV6 συνεχίζει τηνσε διακεκριμένους θεσμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι διακρίσεις μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν: Νικητής του 2022 What Car?, βραβείο«Crossover of the Year» στα βραβεία TopGear.com 2021, Νικητής «Premium» στα βραβεία Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 και κοινός νικητής των εναρκτήριων βραβείων2021/2022. Το EV6με τον νικητή να ανακοινώνεται στις 28 Φεβρουαρίου.Η κατηγορίαείναι μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες στα βραβεία Trophee de L’argus. Αυτή η δημοφιλής κατηγορία προσελκύει μεγάλο αριθμό συμμετοχών που καλύπτουν διάφορες μάρκες και μια επιλογή κινητήρων.Διάφοροι καθοριστικοί παράγοντες, όπωςκαι οι υπολειμματικές αξίες, εξετάζονται από την επιτροπή των κριτών, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς από την L’argus καιαυτοκινήτων. Παρά τον, το πλήρως ηλεκτρικό Kia EV6 θριάμβευσε ως το μοντέλο που προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό προδιαγραφών και κόστους λειτουργίας.Το Trophees de L’argusγια να γιορτάσει το Utility Vehicle of the Year και εισήγαγε τις κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων το 2008. Φέτος, 66 μοντέλα προκρίθηκαν για τα βραβεία πρινσε κάθε μία από τις 11 κατηγορίες.