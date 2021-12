Peugeot 2008: Ένα best-seller με μια πλήρη γκάμα κινητήρων

Την ίδια ώρα που όλα γύρω του αλλάζουν, το Peugeot 2008 έχει εδραιωθεί στην κορυφή των πωλήσεων, με όπλα του την κομψή αισθητική, την τεχνολογική αρτιότητα και μια γκάμα κινητήρων που ικανοποιεί όλα τα «θέλω».











Όσο δύσκολο είναι να αναρριχηθείς στην κορυφή τόσο δύσκολο είναι να τη διατηρήσεις. Αυτό έχει δείξει η αυτοκινητική ιστορία και ελάχιστα μοντέλα έχουν καταφέρει να «γλιτώσουν» από τον κανόνα. Ανάμεσα στις λαμπρές εξαιρέσεις φιγουράρει το Peugeot 2008, το οποίο αρνείται με νύχια και με δόντια να αποχωριστεί την πρωτιά σε πανευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο.Η πολύμηνη παρουσία του “Ελληνικού Car of the Year” στην κορυφή των SUV – ανεξαρτήτως κατηγορίας – φυσικά έγκειται σε μια πληθώρα παραγόντων: Ξεχειλίσει από σχεδιαστική ένταση, ενσωματώνει high-tech συστήματα, διακρίνεται για την κατασκευαστική του αρτιότητα και φυσικά διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα κινητήρων. Ας ξετυλίξουμε, όμως, το κουβάρι… της επιτυχίας από την αρχή.Το βασικό του “όπλο” στην μάχη της κυριαρχίας έναντι των αντιπάλων του είναι αναντίρρητα το χαρισματικό του design. Οι σχεδιαστές της εταιρίας θέλησαν να ξεφύγουν από την πεπατημένη των μικρών SUV και τελικά δημιούργησαν ένα σαγηνευτικό σύνολο,με κομψές γραμμές και έναν έντονο δυναμισμό που θυμίζει ότι τα αυτοκίνητα της Peugeot προσφέρουν εκτός των άλλων και σπορτίφ οδηγικό χαρακτήρα.Χάρη στις δυναμικές γραμμές που δένουν αρμονικά με τις ρέουσες επιφάνειές και τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος, το νέο Peugeot 2008 διαθέτει ιδιαίτερη εμφάνιση και έντονη προσωπικότητα.Στο μπροστινό μέρος τα βλέμματα πέφτουν πάνω στη χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή, στο οριζόντιο καπό και στην εκλεπτυσμένη μάσκα, για να περάσουμε στο προφίλ όπου πρωταγωνιστούν οι ζάντες των 18”.Αντίστοιχα υψηλής αισθητικής είναι και το σαλόνι του 2008, με το 3D i-Cockpit να κερδίζει τις εντυπώσεις, αποτελώντας ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Η απεικόνιση πληροφοριών στον τρισδιάστατο πίνακα οργάνων i-Cockpit 3D θυμίζει ολόγραμμα ή ακόμα και το cockpit ενός πολεμικού αεροσκάφους.Οι ενδείξεις είναι δυναμικές και κινούμενες, προβάλλουν μπροστά ανάλογα με τον βαθμό σπουδαιότητάς τους με χρόνο διαδραστικότητας της τάξης του μισού δευτερολέπτου, βελτιώνοντας έτσι την οδήγηση τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα ανάγνωσης όσο και ως προς την ασφάλεια.Στο κέντρο του ταμπλό εδρεύει η οθόνη των 10”και ο χειρισμός της γίνεται μέσω των πλήκτρων αφής που βρίσκονται δίπλα στους ξεχωριστούς διακόπτες αεροπορικού τύπου.Πέρα από το εντυπωσιακό σχεδιαστικό εύρημα των ψηφιακών οργάνων, η Peugeot με το 2008 κινεί τα νήματα στους τομείς της ποιότητας και της ευρυχωρίας στην κατηγορία του, με εξαιρετικά στην όψη, στη συναρμολόγηση και στην αφή πλαστικά, ιδιαίτερα γενναιόδωρους χώρους για επιβάτες και επισκευές, και γενικά μία αίσθηση πολυτέλειας και άνεσης που συνάδει με αυτοκίνητα μεγαλύτερων segment.Μοναδικό για την κατηγορία είναι το επίπεδο εξοπλισμού και ο αριθμός των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης τα οποία ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνογνωσία της Peugeot.Tο πληθωρικό πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Drive Assist Plus (σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2) με Adaptive Cruise Control & λειτουργία Stop & Go, Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας Lane Positioning Assist, Auto Park Assist, τελευταίας γενιάς αυτόματο σύστημα πέδησης εκτάκτου ανάγκης με camera & radar, Αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας φώτων, εκτεταμένη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων οδικής σήμανσης, Ενεργό σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας κ.ά.Εκτός από τα παραπάνω, παρέχεται πλήρης δυνατότητα διασύνδεσης με smarptphones με λειτουργία Mirror Screen για προβολή των ενδείξεων στην κεντρική οθόνη. Αόμα, διατίθεται Apple CarPlayTM, Android AutoTM και MirrorLinkTM,, ενώ υπάρχει και ειδική θέση για ασύρματη φόρτιση του κινητού καθώς και 4 θύρες USB, δύο εμπρός και δύο για τους πίσω επιβάτες.Το νέο μοντέλο προσφέρει την ελευθερία επιλογής μέσα από 3 τύπους κινητήρων: ηλεκτρικό, βενζίνης και diesel, με κοινό παρονομαστή όλων τις καλές επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση.Οι κινητήρες βενζίνης βασίζονται στον 3κύλινδρο κινητήρα PureTech 1,2 λίτρων: 1,2 PureTech 100 PS με μηχανικό κιβώτιο 6, 1,2 PureTech 130 PS με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ή 8αρι αυτόματο EAT8 και 1,2 PureTech 155 PS με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων EAT8.Σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις Diesel, υπάρχει ο 4κύλινδρος κινητήρας BlueHDi 1,5 λίτρων: 1,5 BlueHDi 100 με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, 1,5 BlueHDi 130 με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων EAT8.Το πολύ εξελιγμένο ηλεκτρικό e-2008 εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και 260 Nm ροπής. Χάρη σ’ αυτό το ιδιαίτερα εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα οι επιδόσεις είναι πραγματικά μοναδικές για την κατηγορία των μικρών SUV, με το 0-100 χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 8,5 δευτερόλεπτα.Η μπαταρία έχει ενεργειακή χωρητικότητα 50 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία πάνω από 320 χιλιόμετρα. Για την φόρτιση της μπαταρίας, χρειάζονται 7 ώρες σε wallbox των 7,4 kW ενώ σε ταχυφορτιστή των 100 kW χρειάζονται μόλις 30 λεπτά προκειμένου η μπαταρία να φτάσει έως το 80% της χωρητικότητάς της.Συνοψίζοντας, το 2008 καταφέρνει να αποτελεί τον βασιλιά της πολυπληθούς κατηγορίας των μικρών SUV, ξεχωρίζοντας για την πολύ ιδιαίτερη αισθητική του και τον premium τεχνολογικό του χαρακτήρα.