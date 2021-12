Νέο PEUGEOT 308: Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν στην ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε.

Το ολοκαίνουργιο hatchback της PEUGEOT ξεκινά την διαδρομή του στην ελληνική αγορά και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελίες στην PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ





Διαθέσιμο για προπαραγγελία στην PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ είναι πλέον το νέο PEUGEOT 308. Το hatchback που εξελίχθηκε σε ηγέτη της κατηγορίας του σημειώνοντας πάνω από 7 εκατομμύρια πωλήσεις, πραγματοποιεί το δικό του δυναμικό comeback με στόχο να κατακτήσει και πάλι την κορυφή. Πρόκειται για ένα μοντέλο που αποτελεί την καλύτερη μέχρι σήμερα έκφραση της premium αύρας που η γαλλική εταιρεία θέλει να φέρει σε ολόκληρη τη γκάμα της, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε με τα νέα best seller 208, 2008 και 3008.Κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος με την εμφάνιση του νέου PEUGEOT 308. Το μοντέλο αλλάζει κατηγορία υιοθετώντας μία υπερμοντέρνα σχεδιαστική ταυτότητα με avantgarde στοιχεία γαλλικής αισθητικής που το διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό του. Στο μπροστινό μέρος του αμαξώματος ξεχωρίζουν το προτεταμένο ρύγχος και οι έντονες πτυχώσεις. Στο κέντρο της μάσκας του βρίσκεται ο νέος θυρεός της εταιρείας, ενώ ακριβώς πάνω από το καπό έχει τοποθετηθεί το νέο λογότυπο «308» με τη μοντέρνα γραμματοσειρά. Από τα εμπρός φανάρια ξεκινά ένα νεύρο που κυριαρχεί στο προφίλ του αμαξώματος και καταλήγει στα πίσω FULL LED φωτιστικά σώματα «νυχιές λιονταριού», παραπέμποντας ευθέως σε αυτά του 208.Η αισθητική υπεροχή του PEUGEOT 308 συνεχίζεται και στο εσωτερικό της καμπίνας, προσφέροντας στους επιβαίνοντας μία εξαιρετικά σύγχρονη και πολυτελή αίσθηση. Κυρίαρχο στοιχείο της δεν είναι άλλο από το ανανεωμένο i-Cockpit που προσφέρει κορυφαία εργονομία στον οδηγό συνδυάζοντας νέο compact sport τιμόνι, νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’, καθώς και νέα εύχρηστη κεντρική οθόνης 10’’. Από κάτω της βρίσκονται οι νέοι ψηφιακοί και πλήρως διαμορφώσιμοι διακόπτες αφής της PEUGEOT με την ονομασία i-Toggle, οι οποίοι σας προσφέρουν άμεση και απροβλημάτιστη διαχείριση των βασικών λειτουργιών του οχήματος. Τη συνολική αίσθηση της καμπίνας αναβαθμίζει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός LED με οκτώ διαθέσιμες χρωματικές αποχρώσεις.Η τεχνολογική υπεροχή του PEUGEOT 308 αναδεικνύεται εμφατικά και από τα νέα συστήματα ασφαλείας που αξιοποιεί. Το μοντέλο κάνει ένα βήμα προς την ημιαυτόνομη οδήγηση, καθώς είναι διαθέσιμο με το πακέτο Drive Assist που περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop and Go και Lane Keepind Aid με 3 διαθέσιμες λειτουργίες: ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας, σύσταση για προσαρμογή ταχύτητας σύμφωνα με τις σημάνσεις, προσαρμογή ταχύτητας ανάλογα με την καμπύλη της στροφής έως 180 χλμ./ώρα. Επιπλέον, εξοπλίζεται με πληθώρα συστημάτων υποστήριξης οδήγησης που φροντίζουν να βελτιώνουν το επίπεδο άνεσης και ασφαλείας σας όπως νέα υψηλής ευκρίνειας κάμερα οπισθοπορείας με ορατότητα 180ο, τέσσερεις κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης με ορατότητα 360o και έλεγχος τυφλών σημείων μεγάλης απόστασης.Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το PEUGEOT 308 να ξεχωρίζει είναι τα υψηλά επίπεδα άνεσης που προσφέρει σε πέντε επιβάτες στην καμπίνα του. Για να επιτύχουν αυτό το στόχο, οι σχεδιαστές του μάκρυναν το αμάξωμά του κατά 11 εκατοστά (4,36 μ.), το χαμήλωσαν κατά 2 εκατοστά (1,44 μ.) και αύξησαν το μεταξόνιό του κατά 5,5 εκατοστά (2,675 μ.). Στο εσωτερικό τώρα, εργάστηκαν πάνω στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων χώρων του για τους επιβάτες, αλλά και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Στα πλαίσια αυτά, αύξησαν και τους αποθηκευτικούς χώρους της καμπίνας στα 34 λίτρα, προσθέτοντας standard ηλεκτρικό χειρόφρενο, καθρέφτη χωρίς περίγραμμα, δύο μεγάλες ποτηροθήκες, δύο υποδοχές USB και υποβραχιόνιο για τον οδηγό. Αυξημένη είναι και η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ που πλέον αγγίζει τα 412 λίτρα.Πιστό στην επιτυχημένη στρατηγική «Power of Choice», το νέο PEUGEOT 308 προσφέρεται με κινητήρες που απαντούν στις ανάγκες κάθε οδηγού ξεχωριστά. Σήμερα, είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ με κινητήρες PureTech (βενζίνης) ή BlueHDi (πετρελαίου) προδιαγραφών 6.3. Την παράσταση ωστόσο κλέβουν οι δύο επιλογές υβριδικών Plug-In κινητήρων σε εκδόσεις 180 και 225 ίππων. Παρόν είναι για μία ακόμα φορά και το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο οχτώ σχέσεων, το οποίο ανάλογα με την έκδοση θα προσφέρεται στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.Πιο αναλυτικά, οι εκδόσεις κινητήρων με τις οποίες προσφέρεται το μοντέλο είναι οι εξής:PureTech 110 S&S με μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων,PureTech 130 S&S με μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων,PureTech 130 S&S με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων (ΕΑΤ8)BlueHdi 130 S&S με μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων,BlueHdi 130 S&S με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχητήτων (ΕAT8 – Efficient Automatic Transmission 8).HYBRID 180 e-EAT8 με συνδυασμένη ισχύ 180 hp (132 kW) που προκύπτει από ένα βενζινοκινητήρα PureTech απόδοσης 150 hp (110 kW) και ένα ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 81 kW,HYBRID 225 e-EAT8 με συνδυασμένη ισχύ 225 hp (162 kW) που προκύπτει από ένα βενζινοκινητήρα PureTech απόδοσης 180 hp (132 kW) και ένα ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 81 kW.Το νέο PEUGEOT 308 είναι το hatchback αυτοκίνητο που κλέβει τις εντυπώσεις με το στιλ, την ποιότητα, την τεχνολογία και τους κορυφαίους κινητήρες του. Πλέον, είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ, το #1 σε πωλήσεις επίσημο αντιπρόσωπο του δικτύου PEUGEOT σε όλη την Ελλάδα. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εκδόσεις, τις τιμές και την διαθεσιμότητά του, τότε δεν έχετε παρά να δηλώσετε σήμερα ενδιαφέρον για προπαραγγελία, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.Αγία Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 421. Τηλέφωνο: 210 60 18 400Νέα Χαλκηδόνα, Τσούντα 72 & Πεταλά 39. Τηλέφωνο: 210 25 33 002.Μπείτε σήμερα στο συναρπαστικό κόσμο της PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ στο www.gallo.gr ή ακολουθήστε τη σε Facebook & Instagram.