Έρχονται φθηνά ηλεκτρικά από την Ιταλία

Παρόλο που η έδρα της βρίσκεται στην Ίμολαδεν ασχολείται μεαλλά με ταπεινά ηλεκτρικά οχήματα που έχουν σαν στόχο την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών μετακίνησης.Στην πρόσφατητου Μιλάνο (EICMA)η Tazzari παρουσίασε τα, Minimax 45 και Minimax 80, το ελαφρύ επαγγελματικό Minimax Cubo, αλλά και ένα όχημα ελεύθερο χρόνου, τύπου buggy, το Zero 4.To Minimax 45 προσφέρεται με, ενεργειακής χωρητικότητας 5,6 ή 11,2 kWh που εξασφαλίζουν 81 και 162 χλμ. αυτονομίας αντίστοιχα. Από τη μεριά του το Minimax 80 θα διατίθεται είτε με μπαταρίες των 7,8 ή 11, 2 kWh γιαμ. Οι ονομασίες των μοντέλων υποδηλώνουν τη μέγιστη ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν, με το Minimax 45 να υπάγεται στην κατηγορία οχημάτων που μπορούν να οδηγηθούν με άδεια μοτοποδηλάτου. Η τιμή εκκίνησης θα ανέρχεται στα 12.990 ευρώ .Από εκεί και πέρα το επαγγελματικό Minimax Cubo θα προσφέρεται σε– pick up, βαν, η ως σασί συμβατό με πολλούς τύπους διαμόρφωσης. Το μήκος είναι 3,23 μέτρα, το πλάτος μόλις 1,2 μ. και οιεπαρκούν για μια ευρωπαϊκή παλέτα, με το ωφέλιμο φορτίο να φτάνει τα 600 κιλά. Ενσωματώνει μια μπαταρία 22,4 kWh που υπόσχεται 312 χλμ. αυτονομίας, η τελική αγγίζει τα 65 χλμ.Τελευταίο μέλος της νέας σειράς μοντέλων είναι το Tazzari Zero 4, έναγια απρόσκοπτη κίνηση σε αμμουδιές που στοχεύει περισσότερο στο χώρο των ενοικιάσεων. Το συμπαθέστατο buggy ενσωματώνει έναν, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 14,2 kWh για έως και 180 χλμ. αυτονομίας.