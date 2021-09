Testa Rossa J: Ένα ηλεκτρικό σε μινιόν διαστάσεις μοντέλο της Ferrari

Η Ferrari Testa Rossa J αποτελεί το νέο hot αντικείμενο για τους μικρούς φίλους της ιταλικής φίρμας.







Η εταιρεία The Little Car Company, μετά τις Bugatti και Aston Martin, συνεχίζει τη συνεργασία της με γνωστούς κατασκευαστές, με πιο πρόσφατη αυτή με τη Ferrari, δημιουργώντας ένα υπό κλίμακα όχημα που βασίζεται στη 250 Testa Rossa του 1957.H Testa Rossa J, όπως και ονομάζεται είναι μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της θρυλικής Ferrari, με τις διαστάσεις να είναι στα 2/3 του κανονικού μοντέλου, ενώ μπορεί να οδηγηθεί από όλους, με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.Σχεδιαστικά, οι άνθρωποι του βρετανού καροσερίστα χρησιμοποίησαν τα αυθεντικά σχέδια του ορίτζιναλ μοντέλου, χάρη στην βοήθεια του τμήματος Ferrari Classiche που ανακατασκευάζει και συντηρεί τα ιστορικά οχήματα της εταιρείας. Το επόμενο βήμα ήταν να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στο χέρι το αλουμινένιο αμάξωμα και να βαφτεί με το ίδιο κόκκινο χρώμα που έχει γίνει γνωστό και στα σημερινά μοντέλα παραγωγής.Επίσης, η εταιρεία έχει συνεργαστεί και με άλλους διάσημους κατασκευαστές, όπως τη Brembo για τα φρένα, την Pirelli για τα ελαστικά που τοποθετούνται σε χειροποίητες ζάντες της Borranis, αλλά και την Bilstein η οποία εξέλιξε και τροποποίησε την ανάρτηση στην πίστα του Φιοράνο.Στο εσωτερικό μπορούν να φιλοξενηθούν ένας ενήλικας και ένα μικρό παιδί, ενώ κυρίαρχα στοιχεία εδώ είναι το κλασσικής σχεδίασης τιμόνι της Nardi, τα προερχόμενα από την F8 Tributo πεντάλ, με τα όργανα να έχουν διατηρήσει την ίδια γραμματοσειρά με την 250 Testa Rossa. Μπορεί το μοτίβο να παραμένει ίδιο με το αυθεντικό μοντέλο, ωστόσο η ένδειξη βενζίνης δείχνει το φορτίο της μπαταρίας, ενώ ο δείκτης λαδιού δείχνει τη θερμοκρασία του μοτέρ.Φυσικά, παρόν δίνει και ο διάσημος διακόπτης «Manettino», μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τέσσερα διαφορετικά προγράμματα (Novice, Comfort, Sport and Race) με το τελευταίο να διαχειρίζεται όλη την ισχύ των 12 kW (16,3 PS) που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 60 χλμ./ώρα. Να αναφέρουμε επίσης ότι οι αφαιρούμενες και τοποθετημένες εμπρός μπαταρίες στο 100% της φόρτισής τους μπορούν να προσφέρουν μέγιστη αυτονομία έως και 90 χλμ.Βέβαια, ένα μοντέλο με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα μπορούσε να είναι προσιτό, κάτι που επιβεβαιώνει και η τιμή του που φτάνει τις 93.000 ευρώ προ φόρων.