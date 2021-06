Peugeot: Κυριαρχία στην Ελλάδα - Τυχαίο;

Η πορεία της

Παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, η Peugeot πρωταγωνιστεί και στην χώρα μας, με τα αυτοκίνητά της να βρίσκονται στην κορυφή των εταιρικών πωλήσεων για το πρώτο τετράμηνο του 2021, με μερίδιο αγοράς στο 14,6%. Κάτι που δείχνει ότι η Peugeot συνεχίζει την αξιοσημείωτη επιτυχία της η οποία την φέρνει πρώτη σε εταιρικές πωλήσεις στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια.



Peugeot 2008: Σαρωτικό σε πωλήσεις το ελληνικό Car of the Year





Το best seller Peugeot 208 κερδίζει συνεχώς έδαφος ως η απόλυτη επιλογή στις πιο νευραλγικές θέσεις των τμημάτων πωλήσεων, έχει ήδη αποσπάσει 26 διεθνή βραβεία από το λανσάρισμά του έως σήμερα, ενώ πρόσφατα το e-208 αναδείχθηκε το καλύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο εταιρικής χρήσης στη Γαλλία για το 2021. Παράλληλα, τόσο το Peugeot 2008 όσο και το 3008 βρίσκονται πλέον στην κορυφή των επιλογών από τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων (διαδικασία user–chooser) μεταξύ άλλων premium προτάσεων της αγοράς.



Οι κινητήρες πετρελαίουαποτελούν τους κυρίαρχους στηόμως ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η διείσδυση των υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, χάρη κυρίως στο γεγονός ότιΗ σημαντική επιτυχία της Peugeot συνίσταται σε πλήθος παραγόντων, μεταξύ των οποίων η υψηλή αξιοπιστία, οι προηγμένοι και πολυβραβευμένοι κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης, η δύναμη της επιλογής μεταξύ θερμικών, ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, πρωτίστως όμως οιπου παρέχει η ελληνική αντιπροσωπεία της, καθώς και η μοναδική εξυπηρέτηση After Sales πανελλαδικά.



Εξαιρετική είναι και η πορεία του νέου compact SUV της εταιρίας, του Peugeot 2008. To “Ελληνικό Car of The Year 2021”, με τις δεκάδες διακρίσεις σε όλη την Ευρώπη, είναι για φέτος κυρίαρχος των πωλήσεων και στην Ελλάδα. Μετά την πρωτιά στην κατηγορία του μέσα στο 2020 συνεχίζει να δείχνει κυρίαρχος του παιχνιδιού και μέσα στο 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2021 έφτασε τις 1.158 ταξινομήσεις, αποσπώντας το 16,99% της κατηγορίας του. Η κυριαρχία του δεν περιορίζεται όμως μόνο στα B-SUV αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ είναι και το πιο δημοφιλές SUV ανεξαρτήτως κατηγορίας.







Το compact SUV compact SUV της Peugeot πρωταγωνιστεί χάρη στην ιδιαίτερα ελκυστική του εμφάνιση η οποία εντυπωσιάζει με το δυναμισμό και το απαράμιλλο στιλ του, αλλά και στο πολύ ποιοτικό και τεχνολογικά εξελιγμένο σαλόνι του το οποίο προσδίδει έναν premium αέρα ακόμα και σ’ αυτή την μικρή κατηγορία. Οι τεχνολογίες αιχμής αλλά και η πληθώρα εκδόσεων και κινητήρων δημιουργούν ένα ακαταμάχητο σύνολο, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα πρωταγωνιστήσει και φέτος στις πωλήσεις στην χώρα μας.

Σημαντική προσθήκη στην γκάμα αποτελεί και η ηλεκτρική έκδοση e-2008 η οποία εφοδιάζεται με κορυφαίες τεχνολογικές επιλογές και απόλυτα χρηστικές λύσεις, αποτελώντας μία ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να περάσουν στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το αμιγώς ηλεκτρικό e-2008 Active (On Board Charger 7,4 kW) έχει τιμή 36.900 ευρώ και με την κρατική επιδότηση (5.951 €) αυτή μειώνεται στις 30.949 ευρώ. Εάν υπάρχει η δυνατότητα απόσυρσης, η επιπλέον έκπτωση είναι 1.000 ευρώ, και η τελική τιμή φτάνει τις 29.949 ευρώ.





Το Peugeot 3008 ήταν και παραμένει το αυτοκίνητο που χαρακτήρισε τη μεγάλη στροφή της γαλλικής εταιρίας προς μία νέα εποχή. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του εντυπωσίασε κοινό και ειδικούς, κερδίζοντας δεκάδες βραβεία (ήδη έχει ξεπεράσει τα 73), σημαντικές διακρίσεις και βέβαια μία κορυφαία θέση στους πίνακες των πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η υβριδική έκδοση του 3008, και μάλιστα σε δύο εκδοχές ισχύος, προσθέτει μία ακόμα ελκυστική πρόταση για τον σύγχρονο καταναλωτή που θέλει να συνδυάσει οικονομία σε καύσιμο αλλά και την ασύγκριτη οδηγική αίσθηση μιας υβριδικής διάταξης.







Μάλιστα στην χώρα μας, λόγω του ότι η τιμή Λιανικής Πώλησης Προ Φόρων είναι κάτω του ορίου των 40.000 ευρώ, αποτελεί μία ιδανική επιλογή για εταιρική χρήση, καθώς απαλλάσσεται από τον φόρο για τον χρήστη. Όμως και σε όλη την Ευρώπη, το 3008 είναι ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των μεσαίων premium SUV, καθώς μέσα στα 4 χρόνια από την εμφάνισή του πλησιάζει να φθάσει το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου πωλήσεων.