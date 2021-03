Αυτή την Κυριακή με το Car, 5.000 άλογα στα χέρια σας!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη,… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.Διαβάστε στο CAR που έρχεται αυτή την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ:• Cover StoryFIAT 500e Icon (42 kWh)Δοκιμάζουμε το εντελώς νέο και ανατρεπτικό 500e που βάζει την FIAT στο παιχνίδι της ηλεκτροκίνησης και –όπως και μακρινός πρόγονός του- θέτει νέους κανόνες στις αστικές μετακινήσεις.• VW Golf GTI Clubsport vs Renault Megane RS TrophyΗ πιο σκληροπυρηνική εκδοχή του Golf GTI κοντράρεται με το απόλυτα οδηγοκεντρικό hot-hatch της Renault Sport σε μια μάχη που αποδεικνύει ότι τα hot hatch παραμένουν οι κυρίαρχοι της –προσιτής- σπορ οδήγησης.• Αφιέρωμα B-SUVΌλα τα μοντέλα της κατηγορίας που έχει κατακτήσει την ελληνική αγορά. Τα συν και τα πλην, οι εκδόσεις και οι τιμές σε έναν συνοπτικό «οδηγό επιβίωσης» για τους υποψήφιους αγοραστές.• Cupra Formentor VZ 2.0 TSI - Ford Puma STΤα SUV ρίχνουν το γάντι στα hot-hatch υποσχόμενα οδηγική ένταση χωρίς υποχωρήσεις. Ένα τετρακίνητο «θηρίο» των 310 PS και ένα σπορ «πυροτέχνημα» σε μια διαδρομή που θα καταρρίψει πολλά στερεότυπα.Ακόμα οδηγούμε:Citroën AmiFerrari F8 Spider vs McLaren 720S SpiderHONDA JAZZ 1.5 i-MMD HYBRID e-CVTRENAULT CAPTUR 1.0 TCe LPG vs SKODA KAMIQ 1.0 G-TEC