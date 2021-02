Η Porsche αποκλείει προς το παρόν εργοστάσιο στην Κίνα

δεν θα κατασκευάσει εργοστάσιο στην Κίνα σύντομα, επειδή η εταιρεία θα διατηρήσει την εικόνα «Made in Germany», σύμφωνα με τον CEO Oliver Blume.

Όπως τόνισε ο ίδιος στους Financial Times, η απόφαση λήφθηκε παρά το γεγονός ότι η Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερη αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο.



“Είναι μια ποιοτική διαδικασία που πρέπει να προωθούμε από την Ευρώπη προς την Κίνα“, δήλωσε ο Blume στους Financial Times. “Σήμερα δεν έχει νόημα να μετακινήσεις την παραγωγή”. Η Porsche παρέδωσε 272.162 οχήματα το 2020. Από αυτά, 88.968 μονάδες πήγαν στην Κίνα. Συγκριτικά, η εταιρεία παρέδωσε 80.892 προϊόντα στην Ευρώπη και 57.294 στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια περίοδο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Porsche δεν κατασκευάζει όλα τα οχήματά της στη Γερμανία. Η Cayenne προέρχεται από το εργοστάσιο πολλαπλών σημάτων του VW Group στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Στο παρελθόν, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Valmet Automotive για την παραγωγή των Cayman και Boxster στη Φινλανδία.



Ο Blume είναι αρκετά ρεαλιστής για να συνειδητοποιήσει ότι ένα εργοστάσιο στην Κίνα μπορεί να είναι απαραίτητο τελικά, εάν η συγκεκριμένη αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τόσο σημαντικό μέρος των πωλήσεων της Porsche. “Σε 10 χρόνια, δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί”, είπε με νόημα στους Financial Times. “Εξαρτάται πολύ από το πώς αναπτύσσεται ο όγκος και επίσης από τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα”.





Για να ξεκινήσει η παραγωγή της ηλεκτρικής Taycan, η Porsche επένδυσε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιό του Zuffenhausen προκειμένου να δημιουργήσει γραμμή συναρμολόγησης για την κατασκευή του EV. Η παραγωγή ξεκίνησε το 2019 και η εταιρεία παρέδωσε 20.015 μονάδες του μοντέλου το 2020.

Η παραγωγή των ηλεκτρικών της Porsche στη Γερμανία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία ήδη προετοιμάζει την Taycan Cross Turismo για επίσημο ντεμπούτο σχετικά σύντομα. Μια ηλεκτρική έκδοση της Macan είναι επίσης στο δρόμο και θα τη δούμε γύρω στα τέλη του 2022.