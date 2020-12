Νέες αποκαλύψεις για το ηλεκτρικό Ioniq 5 της Hyundai

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καθώς οι δοκιμές εξέλιξης του Ioniq 5 συνεχίζονται με πυρετώδη ρυθμό ενόψει της πρεμιέρας του μοντέλου στις αρχές του 2021 η online πλατφόρμα προπαραγγελιών που άνοιξε το αυστριακό τμήμα της Hyundai καθώς διέρρευσε και ορισμένες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση First Edition.Σύμφωνα με άρθρο στην ιστοσελίδα TheKoreanCarBlog η πρώτη έκδοση First Edition η οποία πιθανότατα θα είναι και πλούσια εξοπλισμένη θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα) με συνδυαστική απόδοση της τάξης των 310 ίππων χάρη στους οποίους θα επιτυγχάνεται επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,2’’. Η συγκεκριμένη έκδοση θα συνοδεύεται από μπαταρία 58 kWh η οποία θα προσφέρει αυτονομία της τάξης των 450 χιλιομέτρων στον κύκλο WLPT. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής και μιας μεγαλύτερης μπαταρίας 73 kWh με την οποία η αυτονομία θα ανεβαίνει στα 550 χιλιόμετρα.Το Ioniq 5 θα έχει ηλεκτρικό κύκλωμα 800-volt ενώ θα υποστηρίζει ταχυφόρτιση με την οποία θα είναι δυνατή η πλήρωση της μπαταρίας στο 80% σε περίπου 18 λεπτά. Επιπλέον η αποκλειστικά εξελιγμένη για ηλεκτρικά μοντέλα πλατφόρμα της Hyundai θα υποστηρίζει την τεχνολογία V2L (vehicle to load) χάρη στην οποία το αυτοκίνητο θα μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα παροχής ενέργειας σε εξωτερικές πηγές. Σε προηγούμενες αναφορές της η Hyundai είχε ανακοινώσει πως το αυτοκίνητο θα μπορεί να παρέχει ως και 3,5 kW ηλεκτρικής ενέργειας, μια ποσότητα που μπορεί για παράδειγμα να τροφοδοτήσει μια μεσαία τηλεόραση για ένα 24ωρο.