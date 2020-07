Car: Το καλύτερο και πιο πλούσιο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ScuderiaFuturistica! Δοκιμάζουμε την SF90 Stradale, τη Ferrari της νέας εποχής, με υβριδικό plug-in σύστημα, που συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες με τον εκπληκτικό διτούρμπινοV8 κινητήρα και τετρακίνηση. Με απόδοση 1.000 PS και 0-100 km/h σε 2,5" αυτή είναι η πιο ισχυρή και πιο γρήγορη Ferrari παραγωγής όλων των εποχών.Οδηγούμε αποκλειστικά το νέο ηλεκτρικό VolkswagenID.3 μαζί με το εμβληματικό GolfGTIMk8 των 245 PS αλλά και το plug-in υβριδικό GolfGTE με ηλεκτρική αυτονομία 60 km και 204 PS.Συγκρίνουμε τα μικρομεσαία premiumSUV στις δημοφιλέστερες εμπορικά εκδόσεις τους και διαπιστώνουμε πόσο δύσκολο είναι να αναδείξουμε νικητή σε μια κατηγορία όπου τελικά η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.Δύο από τα πιο γρήγορα και ικανά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μετρούν το μπόι τους απέναντι σε ένα φουτουριστικό plug-in και το καλύτερο super-saloon στην απoδώ μεριά του Γαλαξία. Porsche Taycan Turbo S vs Tesla Model S vs Polestar 1 vs BMW M5 Competition. Τέσσερα αυτοκίνητα που συγκεντρώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ 2.791 PS!Θα είναι η επόμενη «επανάσταση» στην αστική κινητικότητα; Δοκιμάζουμε πέντε ηλεκτρικά ποδήλατα που καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη και εντυπωσιαζόμαστε από την χρηστικότητα και την οικονομία χρήσης τους.Alfa Romeo Stelvio 2.2D 210 PS VElOCEDS 7 Crossback E-TENSE 4x4Opel Grandland X HYBRID4Skoda Kamiq 1.0 TSI G-TecMazda 3 SkyActiv XRenault Clio 1.5 Blue dCi vs Opel Corsa 1.5D