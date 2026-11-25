Όποιος γυρίσει σήμερα τα στενά γύρω από την Αγίας Σοφίας, την Ολύμπου ή τα Λαδάδικα, θα δει ότι η Θεσσαλονίκη τρώει διαφορετικά από ό,τι πριν από μία δεκαετία. Μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής ξεκίνησε από τη Νέα Φωλιά, ένα μικρό μαγαζί κοντά στην Αγίας Σοφίας, στην οποία παραπέμπουν ως αφετηρία αρκετοί μάγειρες της πόλης.

Από εκεί βγήκε μια κουζίνα με μικρούς καταλόγους, υλικά μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα και πιάτα που αλλάζουν με την αγορά, αυτό που πολλοί ονομάζουν σήμερα «νέα θεσσαλονικιώτικη κουζίνα». Ζει δίπλα σε παλιές ταβέρνες της Τούμπας και σε ψαροταβέρνες της Καλαμαριάς που δουλεύουν όπως δούλευαν πάντα, αλλά και σε μια σκηνή υψηλής γαστρονομίας με τα δικά της σημεία αναφοράς.

Τα δώδεκα τραπέζια που ακολουθούν είναι πιο καθημερινά: μαγαζιά της γειτονιάς, από την Άνω Πόλη ως την Πυλαία, εκεί όπου τρώνε οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς όλη την εβδομάδα.



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