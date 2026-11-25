Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (25/11/2026)

Τετάρτη σήμερα και ευκαιρία να κάνουμε μία μικρή παύση από το κρέας, βάζοντας στο τραπέζι μας πιάτα με όσπρια και λαχανικά