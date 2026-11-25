Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (25/11/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (25/11/2026)
Τετάρτη σήμερα και ευκαιρία να κάνουμε μία μικρή παύση από το κρέας, βάζοντας στο τραπέζι μας πιάτα με όσπρια και λαχανικά
Το μενού μας, λοιπόν, περιλαμβάνει τρεις χορτοφαγικές συνταγές, που σίγουρα θα αρέσουν σε όλους, αλλά και ένα λαχταριστό επιδόρπιο.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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