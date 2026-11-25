9 διευθύνσεις για ζουμερό ψητό κοτόπουλο στην Αθήνα
9 διευθύνσεις για ζουμερό ψητό κοτόπουλο στην Αθήνα
Ολόκληρο στη σούβλα, ανοιγμένο στη σχάρα ή κομμένο σε παϊδάκια, το ψητό κοτόπουλο έχει πολλούς τρόπους να μας φέρει γύρω από το τραπέζι
Το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: τραγανή πέτσα και ζουμερό κρέας. Από τα συνοικιακά ψητοπωλεία μέχρι τις ροτισερί συγκεντρώσαμε εννέα μαγαζιά στην Αθήνα για την επόμενη φορά που θα θελήσουμε καλό κοτόπουλο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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