Το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: τραγανή πέτσα και ζουμερό κρέας. Από τα συνοικιακά ψητοπωλεία μέχρι τις ροτισερί συγκεντρώσαμε εννέα μαγαζιά στην Αθήνα για την επόμενη φορά που θα θελήσουμε καλό κοτόπουλο.