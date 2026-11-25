Castagnaccio: Το παραδοσιακό κέικ της Τοσκάνης (+ συνταγή)
Castagnaccio: Το παραδοσιακό κέικ της Τοσκάνης (+ συνταγή)
Το castagnaccio είναι ένα ιδιαίτερο κέικ με βάση το αλεύρι κάστανου, τους ξηρούς καρπούς και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Πρόκειται για ένα θρεπτικό και υγιεινό γλύκισμα, που παρασκευάζεται εύκολα και έχει συνδεθεί παραδοσιακά με την 1η Νοεμβρίου, ημέρα της σημαντικής καθολικής γιορτής των Αγίων Πάντων (Ognissanti) και εθνική αργία στην Ιταλία. Την ημέρα αυτή, οι νοικοκυρές της Τοσκάνης μπαίνουν στην κουζίνα για να το ετοιμάσουν, αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο και κόπο.
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