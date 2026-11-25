Πρόκειται για ένα θρεπτικό και υγιεινό γλύκισμα, που παρασκευάζεται εύκολα και έχει συνδεθεί παραδοσιακά με την 1η Νοεμβρίου, ημέρα της σημαντικής καθολικής γιορτής των Αγίων Πάντων (Ognissanti) και εθνική αργία στην Ιταλία. Την ημέρα αυτή, οι νοικοκυρές της Τοσκάνης μπαίνουν στην κουζίνα για να το ετοιμάσουν, αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο και κόπο.