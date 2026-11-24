Ξεκινάμε με μια δροσερή πορτοκαλοσαλάτα με παντζάρια, που συνδυάζει τη γλύκα του πορτοκαλιού με τη γεύση των παντζαριών. Στη συνέχεια, φτιάχνουμε τραγανές τηγανητές πατάτες με τη μέθοδο των τριών σταδίων, ενώ για κυρίως πιάτο έχουμε γιουβαρλάκια κοκκινιστά με αυγολέμονο, σε μια λίγο διαφορετική εκδοχή από τη συνηθισμένη.