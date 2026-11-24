Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (24/11/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (24/11/2026)
Τρίτη σήμερα και το μενού της ημέρας έχει απλές και νόστιμες συνταγές που μπορούμε να ετοιμάσουμε πολύ εύκολα στην κουζίνα μας
Ξεκινάμε με μια δροσερή πορτοκαλοσαλάτα με παντζάρια, που συνδυάζει τη γλύκα του πορτοκαλιού με τη γεύση των παντζαριών. Στη συνέχεια, φτιάχνουμε τραγανές τηγανητές πατάτες με τη μέθοδο των τριών σταδίων, ενώ για κυρίως πιάτο έχουμε γιουβαρλάκια κοκκινιστά με αυγολέμονο, σε μια λίγο διαφορετική εκδοχή από τη συνηθισμένη.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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