Πού θα φάμε μέχρι τις γιορτές: Όσα ξεχωρίσαμε τον Νοέμβριο

Ο χειμώνας στην Αθήνα έχει τη δική του, μοναδική γαστρονομική ενέργεια: η πόλη ζει πλέον σε χειμερινούς ρυθμούς και τα τραπέζια των εστιατορίων γεμίζουν ξανά με διάθεση για εορταστική αύρα.