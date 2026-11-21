Πού θα φάμε μέχρι τις γιορτές: Όσα ξεχωρίσαμε τον Νοέμβριο
Πού θα φάμε μέχρι τις γιορτές: Όσα ξεχωρίσαμε τον Νοέμβριο
Ο χειμώνας στην Αθήνα έχει τη δική του, μοναδική γαστρονομική ενέργεια: η πόλη ζει πλέον σε χειμερινούς ρυθμούς και τα τραπέζια των εστιατορίων γεμίζουν ξανά με διάθεση για εορταστική αύρα.
Καθώς οι επιλογές στην Αθήνα συνεχώς πολλαπλασιάζονται, εμπλουτίζοντας την ήδη έντονη εστιατορική σκηνή, αυτές είναι οι έξι διευθύνσεις που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο από τώρα και μέχρι τις γιορτές.
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