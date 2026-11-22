Αυγά με κρέμα τυριών και μπρόκολο στον φούρνο
Αυγά με κρέμα τυριών και μπρόκολο στον φούρνο
Αυγά με κρέμα τυριών και μπρόκολο στον φούρνο, ένας απολαυστικός συνδυασμός με βελούδινη υφή, πλούσια γεύση και αρώματα λεμονιού και μυρωδικών.
ΒΗΜΑ 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Βράζουμε το μπρόκολο για λίγα λεπτά (ή το σοτάρουμε σε αντικολλητικό τηγάνι) για περίπου 2΄, ώστε να μαλακώσει ελαφρώς, χωρίς να παραψηθεί. Το στραγγίζουμε καλά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Βράζουμε το μπρόκολο για λίγα λεπτά (ή το σοτάρουμε σε αντικολλητικό τηγάνι) για περίπου 2΄, ώστε να μαλακώσει ελαφρώς, χωρίς να παραψηθεί. Το στραγγίζουμε καλά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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