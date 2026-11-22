Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Βράζουμε το μπρόκολο για λίγα λεπτά (ή το σοτάρουμε σε αντικολλητικό τηγάνι) για περίπου 2΄, ώστε να μαλακώσει ελαφρώς, χωρίς να παραψηθεί. Το στραγγίζουμε καλά.