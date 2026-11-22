Τηγανιά κοτόπουλο στο air fryer με πράσο και κύβους πατάτας
Τηγανιά κοτόπουλο στο air fryer με πράσο και κύβους πατάτας
Μια εύκολη και νόστιμη τηγανιά κοτόπουλο στο air fryer, με ζουμερό κοτόπουλο, πατάτες, πράσο και κόκκινη πιπεριά που ψήνονται μαζί και αποκτούν υπέροχη γεύση.
Ένα χορταστικό πιάτο, ιδανικό για το καθημερινό τραπέζι, που ετοιμάζεται εύκολα και χωρίς πολλή φασαρία στην κουζίνα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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