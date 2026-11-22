Ο Πίττας χάνεται στις διαδρομές που ανακαλύπτει και βρίσκει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τον τυραννούν μιλώντας με ανθρώπους, απολαμβάνοντας την παρέα αγνώστων, εισπνέοντας τον αέρα των χώρων, τις μυρωδιές μιας κουζίνας που αντιστέκεται, την κοινωνικότητα που μοιάζει απούσα αλλά παραμένει ζωντανή, τον βόμβο που παράγουν οι παρέες, τις μουσικές που ως υπόκρουση συνοδεύουν τους ήχους πιρουνιών και ποτηριών.