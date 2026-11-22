Τραγανές έξω, αφράτες μέσα: Πώς θα φτιάξουμε τις τέλειες τηγανητές πατάτες
Τραγανές έξω, αφράτες μέσα: Πώς θα φτιάξουμε τις τέλειες τηγανητές πατάτες
Οι τηγανητές πατάτες είναι από εκείνα τα αγαπημένα συνοδευτικά που δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο.
Χρυσαφένιες και τραγανές εξωτερικά, αφράτες και μαλακές στο εσωτερικό, αποτελούν την απόλυτη απόλαυση, αρκεί να έχουν τηγανιστεί σωστά. Κι όμως, για να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα, δεν αρκεί μόνο το καλό λάδι και η σωστή πατάτα. Η τεχνική που θα ακολουθήσουμε παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο.
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