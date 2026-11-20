Ομελέτα με καραμελωμένα κρεμμύδια και κατσικίσιο τυρί
Ομελέτα με καραμελωμένα κρεμμύδια και κατσικίσιο τυρί
Μια λαχταριστή ομελέτα που συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα των καραμελωμένων κρεμμυδιών με την πλούσια, ελαφρώς πικάντικη γεύση του κατσικίσιου τυριού. Ιδανική για ένα απολαυστικό πρωινό, ένα χορταστικό brunch ή ένα ελαφρύ βραδινό
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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