Μια λαχταριστή ομελέτα που συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα των καραμελωμένων κρεμμυδιών με την πλούσια, ελαφρώς πικάντικη γεύση του κατσικίσιου τυριού. Ιδανική για ένα απολαυστικό πρωινό, ένα χορταστικό brunch ή ένα ελαφρύ βραδινό