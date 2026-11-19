Κάθε τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, ένα νεαρό κόκκινο κρασί από τη Γαλλία έχει την τιμητική του. Με αφορμή την κυκλοφορία του Beaujolais Nouveau 2026, θυμόμαστε πώς ξεκίνησε η γιορτή, διαλέγουμε μια φιάλη και στρώνουμε τραπέζι.

Στο Beaujeu, την ιστορική πρωτεύουσα του αμπελώνα του Beaujolais, η νέα σοδειά υποδέχεται τους πρώτους δοκιμαστές της τα μεσάνυχτα. Τότε ανοίγουν τα βαρέλια στη γιορτή των Sarmentelles και γεμίζουν τα πρώτα ποτήρια. Στη Λυών, η κυκλοφορία του κρασιού φτάνει έως τις Halles Paul Bocuse, όπου φέτος οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές εμφιαλώσεις του 2026. Σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ανοίγουμε κι εμείς ένα Beaujolais Nouveau.



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