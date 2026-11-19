Aπό σαλάτες μέχρι λαχταριστά γλυκά: 16 νόστιμες συνταγές με αχλάδι
Aπό σαλάτες μέχρι λαχταριστά γλυκά: 16 νόστιμες συνταγές με αχλάδι
Πρόκειται για ένα από τα φρούτα που απολαμβάνουμε το φθινόπωρο. Συγκεντρώσαμε γλυκές και αλμυρές συνταγές με αχλάδι
Η ζουμερή σάρκα, η φυσική του γλύκα και το διακριτικό του άρωμα το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο στην κουζίνα. Ταιριάζει με έντονα τυριά, όπως το ροκφόρ, δίνει ενδιαφέρον στις πράσινες σαλάτες και μπορεί να γίνει βασικό υλικό σε κέικ, μαρμελάδες και άλλα επιδόρπια.
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Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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