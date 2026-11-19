Η ζουμερή σάρκα, η φυσική του γλύκα και το διακριτικό του άρωμα το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο στην κουζίνα. Ταιριάζει με έντονα τυριά, όπως το ροκφόρ, δίνει ενδιαφέρον στις πράσινες σαλάτες και μπορεί να γίνει βασικό υλικό σε κέικ, μαρμελάδες και άλλα επιδόρπια.