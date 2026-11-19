Με τραγανή φλούδα, αφράτη σάρκα και πλούσια γέμιση, αποτελούν μια λαχταριστή επιλογή που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να πειραματιστούμε με αμέτρητους συνδυασμούς υλικών, αξιοποιώντας όσα έχουμε ήδη στο ψυγείο μας.