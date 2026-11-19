Οικογένεια Ξηρογιάννη: Η επιστροφή στους ελαιώνες της Μεσσηνίας και η εξαγωγή ΠΟΠ προϊόντων
Οικογένεια Ξηρογιάννη: Η επιστροφή στους ελαιώνες της Μεσσηνίας και η εξαγωγή ΠΟΠ προϊόντων
Είχαν τη γη, είχαν την εμπειρία, προφανώς και τη θέληση, και με αυτά τα πολύ σημαντικά εφόδια αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους. Τα αδέλφια Ξηρογιάννη έκαναν αυτό που οι περισσότεροι σκέφτονται, αλλά ελάχιστοι τολμούν
Το 2013, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, η Ιουλία, η Μαργιάννα και ο Γιάννης άφησαν τη ζωή που είχαν δημιουργήσει στην Αθήνα και την Πάτρα και επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους, τη Στέρνα Μεσσηνίας.
Εκεί, μαζί με τον αδελφό τους Παύλο, που είχε παραμείνει στη Στέρνα και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, ξεκίνησαν να αξιοποιούν τους οικογενειακούς ελαιώνες, δίνοντας νέα προοπτική σε μια δραστηριότητα με βαθιές ρίζες στην ιστορία της οικογένειάς τους: την παραγωγή ελιάς Καλαμών και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Εκεί, μαζί με τον αδελφό τους Παύλο, που είχε παραμείνει στη Στέρνα και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, ξεκίνησαν να αξιοποιούν τους οικογενειακούς ελαιώνες, δίνοντας νέα προοπτική σε μια δραστηριότητα με βαθιές ρίζες στην ιστορία της οικογένειάς τους: την παραγωγή ελιάς Καλαμών και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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