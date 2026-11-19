Το 2013, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, η Ιουλία, η Μαργιάννα και ο Γιάννης άφησαν τη ζωή που είχαν δημιουργήσει στην Αθήνα και την Πάτρα και επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους, τη Στέρνα Μεσσηνίας.Εκεί, μαζί με τον αδελφό τους Παύλο, που είχε παραμείνει στη Στέρνα και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, ξεκίνησαν να αξιοποιούν τους οικογενειακούς ελαιώνες, δίνοντας νέα προοπτική σε μια δραστηριότητα με βαθιές ρίζες στην ιστορία της οικογένειάς τους: την παραγωγή ελιάς Καλαμών και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.