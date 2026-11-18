Πώς θα φτιάξετε αυθεντικά λαζάνια αλά ιταλικά
Πώς θα φτιάξετε αυθεντικά λαζάνια αλά ιταλικά
Όλα τα μυστικά για τέλεια λαζάνια: από το σωστό στρώσιμο και την υγρασία της γέμισης μέχρι το ψήσιμο και τις πιο νόστιμες παραλλαγές
Τα ιταλικά λαζάνια δεν είναι τεχνικά δύσκολη παρασκευή. Όμως συχνά υπάρχουν απορίες απ’ όσους πρωτοδοκιμάζουν να τα φτιάξουν, μια και «δεν τα είχαμε και στο χωρίο μας», που λέει η σύγχρονη έκφραση. Οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας, όταν μιλούσαν για λαζάνια εννοούσαν αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ταλιατέλες, δηλαδή ένα μακρύ ζυμαρικό με αυγό, κομμένο σε μικρές λωρίδες.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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