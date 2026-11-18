Τα ιταλικά λαζάνια δεν είναι τεχνικά δύσκολη παρασκευή. Όμως συχνά υπάρχουν απορίες απ’ όσους πρωτοδοκιμάζουν να τα φτιάξουν, μια και «δεν τα είχαμε και στο χωρίο μας», που λέει η σύγχρονη έκφραση. Οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας, όταν μιλούσαν για λαζάνια εννοούσαν αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ταλιατέλες, δηλαδή ένα μακρύ ζυμαρικό με αυγό, κομμένο σε μικρές λωρίδες.