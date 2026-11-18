Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (18/11/2026)

Τετάρτη σήμερα και παρόλο που έχουμε περάσει τα μέσα Νοεμβρίου, ο καιρός μάς επιτρέπει να βάζουμε στο τραπέζι μας πιάτα που θυμίζουν καλοκαίρι.