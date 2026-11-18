Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (18/11/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (18/11/2026)
Τετάρτη σήμερα και παρόλο που έχουμε περάσει τα μέσα Νοεμβρίου, ο καιρός μάς επιτρέπει να βάζουμε στο τραπέζι μας πιάτα που θυμίζουν καλοκαίρι.
Έτσι, το σημερινό μενού μας περιλαμβάνει συνταγές που έχουμε συνηθίσει να μαγειρεύουμε τις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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