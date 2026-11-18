Το κοτόπουλο γίνεται η πιο νόστιμη γέμιση για πίτες, πιτάκια και τάρτες, αποκτώντας κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα και συνδυάζοντας τη ζουμερή γεύση του με τυριά που λιώνουν, πιπεριές, λαχανικά της εποχής και φρέσκα μυρωδικά.