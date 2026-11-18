Κοτόπουλο σε πίτες, πιτάκια και τάρτες: 4 λαχταριστές συνταγές για κάθε περίσταση
Κοτόπουλο σε πίτες, πιτάκια και τάρτες: 4 λαχταριστές συνταγές για κάθε περίσταση
Το κοτόπουλο γίνεται η πιο νόστιμη γέμιση για πίτες, πιτάκια και τάρτες, αποκτώντας κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα και συνδυάζοντας τη ζουμερή γεύση του με τυριά που λιώνουν, πιπεριές, λαχανικά της εποχής και φρέσκα μυρωδικά.
Αλλάζει «περιτύλιγμα», κλείνεται σε τραγανό φύλλο, αφράτο ζυμάρι ή βουτυρένια βάση και μεταμορφώνεται σε λαχταριστές δημιουργίες που ταιριάζουν τόσο στο καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα πιο ξεχωριστό κάλεσμα.
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