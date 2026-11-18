Γκιοζλεμέδες με ψητό κοτόπουλο, κεφαλοτύρι και πιπεριά Φλωρίνης
Γκιοζλεμέδες με ψητό κοτόπουλο, κεφαλοτύρι και πιπεριά Φλωρίνης
Οι γκιοζλεμέδες είναι από εκείνες τις αγαπημένες ζύμες που γίνονται ακόμη πιο απολαυστικές όταν κρύβουν μέσα τους μια πλούσια, λαχταριστή γέμιση.
Στη συγκεκριμένη εκδοχή, το ψητό κοτόπουλο συνδυάζεται με το αλμυρό κεφαλοτύρι και τη γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα γευστικό αποτέλεσμα.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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