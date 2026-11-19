Ημερολόγιο εξόδου: 9 προτάσεις για φαγητό και ποτό στην Αθήνα
Ημερολόγιο εξόδου: 9 προτάσεις για φαγητό και ποτό στην Αθήνα
Από omakase στη Βουλιαγμένη μέχρι αφρώδη στην Αίγλη Ζαππείου, αυτές είναι οι προτάσεις μας για φαγητό και ποτό στην Αθήνα
Ο Νοέμβριος φέρνει μια πλούσια γαστρονομική ατζέντα με αρκετές προτάσεις για φαγητό και ποτό στην Αθήνα. Ξεναγήσεις με δείπνο στο Μεταξουργείο, κυριακάτικα τραπέζι με καλεσμένους σεφ, νέες after work συνήθειες, μια συνάντηση με τον σπουδαίο αμπελουργό Stéphane Derenoncourt και η έκθεση Αφρός & Νέκταρ δίνει το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση προς τις γιορτές.
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