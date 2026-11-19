Ο Νοέμβριος φέρνει μια πλούσια γαστρονομική ατζέντα με αρκετές προτάσεις για φαγητό και ποτό στην Αθήνα. Ξεναγήσεις με δείπνο στο Μεταξουργείο, κυριακάτικα τραπέζι με καλεσμένους σεφ, νέες after work συνήθειες, μια συνάντηση με τον σπουδαίο αμπελουργό Stéphane Derenoncourt και η έκθεση Αφρός & Νέκταρ δίνει το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση προς τις γιορτές.