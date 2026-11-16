Λαδερά, όσπρια, εποχικά λαχανικά και φαγητό που φτάνει για την επόμενη ημέρα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, βλέπουμε τι δείχνουν οι έρευνες και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο με έξυπνες αγορές και λιγότερη σπατάλη.

Η 16η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, όπως ορίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2025. Σκοπός της είναι να γνωρίσουμε καλύτερα την αξία της και να διαδοθούν πρακτικές που βοηθούν στην εφαρμογή της.

Για την ελληνική κουζίνα, η συζήτηση ξεκινά από πολύ γνώριμα φαγητά. Φακές, φασολάδα, ρεβίθια, χόρτα, λαχανόρυζο, φασολάκια, σαρδέλες στον φούρνο. Έχουμε πολλές συνταγές που μπορούν να δώσουν ποικιλία στο εβδομαδιαίο τραπέζι, αξιοποιώντας απλά υλικά.



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