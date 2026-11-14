15 λαχταριστά Advent Calendars που ξεχωρίσαμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο

Τα λαμπερά φώτα κεντρικών λεωφόρων και πολυσύχναστων πεζόδρομων ανάβουν πανηγυρικά εν μέσω μουσικής και βεγγαλικών ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι βιτρίνες μικρών και μεγάλων καταστημάτων έχουν μεταμορφωθεί σε φαντασμαγορικά σκηνικά γιορτινής λάμψης ή χειμωνιάτικης μαγείας, προκαλώντας σε κάθε περίπτωση το θαυμασμό περαστικών όλων των ηλικιών. Κι όσο οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές ετοιμάζονται να καταλάβουν τις κεντρικές πλατείες, οι σάλες των ξενοδοχείων υποδέχονται ενοίκους και μη, αστράφτοντας από πλουμιστά στολίδια στα θεαματικά δέντρα και στη διακόσμησή τους. Τίποτα δεν μοιάζει αρκετά υπερβολικό όταν πρόκειται για την πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου στο Λονδίνο, που κάθε χρόνο βάζει τα δυνατά του για να κάνει τη μαγεία των Χριστουγέννων μια απτή πραγματικότητα.

Κι αν η εξόρμηση στην αγορά για την αναζήτηση των ιδανικών δώρων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, τα χριστουγεννιάτικα τμήματα των καταστημάτων, πανέτοιμα εδώ και αρκετές εβδομάδες, φροντίζουν να δοκιμάζουν την εγκράτειά μας και ν΄αυξάνουν την ανυπομονησία μας, με μια τεράστια γκάμα ευφάνταστων σε σχέδια και περιεχόμενο advent calendars. Με ολόγλυκους πειρασμούς ή αλμυρές λιχουδιές, ροφήματα που χαρίζουν στιγμές θαλπωρής ή επιλεγμένα ποτά και κρασί – και πάντα σε υπέροχες, συχνά συλλεκτικές συσκευασίες -, ημερολόγια αντίστροφης μέτρησης σαν τα παρακάτω, δύσκολα θα μείνουν με τα παραθυράκια τους κλειστά ως την 1η Δεκεμβρίου.



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