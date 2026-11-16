Μπουρεκάκια με κοτόπουλο, καρότα και γραβιέρα
Μπουρεκάκια με κοτόπουλο, καρότα και γραβιέρα
Ένα χορταστικό και νόστιμο σπιτικό μεζεδάκι που ταιριάζει σε κάθε περίσταση.
Τραγανά απ’ έξω και πλούσια, απολαυστική γέμιση από μέσα, αυτά τα μπουρεκάκια συνδυάζουν το κοτόπουλο με τα γλυκά καρότα, τον αρωματικό άνηθο και τη γραβιέρα που λιώνει στο ψήσιμο.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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