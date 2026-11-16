Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (16/11/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (16/11/2026)
Η Δευτέρα θέλει ένα καλό ξεκίνημα και ένα μενού που να μας δίνει έμπνευση για νόστιμα, χορταστικά και λίγο διαφορετικά γεύματα μέσα στην εβδομάδα.
Σήμερα, λοιπόν, αφήνουμε τη ρουτίνα της καθημερινότητας στην άκρη και μπαίνουμε στην κουζίνα με όρεξη για νέους γευστικούς συνδυασμούς, εύκολες ιδέες και πιάτα που έχουν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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