Μια καλή γκανάζ αναγνωρίζεται πριν ακόμη τη δοκιμάσουμε. Από τον τρόπο που κυλά πάνω σε μια τούρτα, από τη γυαλάδα της επιφάνειάς της και από το πόσο απαλά υποχωρεί στο κουτάλι. Στο στόμα, η σοκολάτα πρέπει να απελευθερώνει σταδιακά τα αρώματά της, χωρίς κόκκους ή ανεπιθύμητη λιπαρότητα.

Πώς μπορούμε, όμως, με δύο βασικά υλικά να δημιουργήσουμε τόσο διαφορετικά αποτελέσματα; Και γιατί η ίδια συνταγή άλλοτε χαρίζει μια λαμπερή επικάλυψη και άλλοτε καταλήγει σε ένα σπυρωτό, λιπαρό μείγμα; Οι απαντήσεις βρίσκονται στη χημεία της σοκολάτας και σε μερικές λεπτομέρειες που αξίζει να γνωρίζουμε.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr