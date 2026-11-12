Χρειάζονται τόσοι ξηροί καρποί και σπόροι στα μενού των εστιατορίων;

Μια παρέα βρίσκεται σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνει ορεκτικά για τη μέση. Στο τραπέζι έρχονται μια σαλάτα με παντζάρια, ένα ψητό κουνουπίδι και μια φέτα τυλιγμένη σε φύλλο. Πάνω στα παντζάρια υπάρχει χοντροκομμένο φουντούκι, το κουνουπίδι είναι πασπαλισμένο με αμύγδαλο και στη φέτα, εκεί που έχει πέσει το μέλι, έχει κολλήσει το σουσάμι. Κάθε συνδυασμός ξεχωριστά εξηγείται εύκολα, παρόλ’ αυτά στο τρίτο πιάτο αρχίζει κανείς να αναρωτιέται. Χρειάζονταν και τα τρία παραπάνω τραγανά στοιχεία;