20 συνταγές εξπρές με κοτόπουλο που περίσσεψε
CANTINA
κοτόπουλο

20 συνταγές εξπρές με κοτόπουλο που περίσσεψε

Ένα κομμάτι ψητό κοτόπουλο που περίσσεψε μπορεί να γίνει η αφορμή για ένα ξεχωριστό γεύμα

20 συνταγές εξπρές με κοτόπουλο που περίσσεψε
Κι αν δεν έχουμε περισσεύματα, λίγο φρέσκο στήθος, μπούτι ή μερικές φτερούγες αρκούν για να ετοιμάσουμε κάτι νόστιμο χωρίς να περάσουμε ώρες στην κουζίνα.

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