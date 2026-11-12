20 συνταγές εξπρές με κοτόπουλο που περίσσεψε
20 συνταγές εξπρές με κοτόπουλο που περίσσεψε
Ένα κομμάτι ψητό κοτόπουλο που περίσσεψε μπορεί να γίνει η αφορμή για ένα ξεχωριστό γεύμα
Κι αν δεν έχουμε περισσεύματα, λίγο φρέσκο στήθος, μπούτι ή μερικές φτερούγες αρκούν για να ετοιμάσουμε κάτι νόστιμο χωρίς να περάσουμε ώρες στην κουζίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα