20 συνταγές εξπρές με κοτόπουλο που περίσσεψε

Κι αν δεν έχουμε περισσεύματα, λίγο φρέσκο στήθος, μπούτι ή μερικές φτερούγες αρκούν για να ετοιμάσουμε κάτι νόστιμο χωρίς να περάσουμε ώρες στην κουζίνα.