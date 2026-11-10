Asador Extebarri και Gaggan: Η εμπειρία στα δύο καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο
Asador Extebarri και Gaggan: Η εμπειρία στα δύο καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο
Επισκεφτήκαμε τα Asador Extebarri και Gaggan, τα 2 εστιατόρια που βραβεύτηκαν ως τα κορυφαία στον κόσμο για το 2026 στον θεσμό The World’s 50 Best Restaurants και σάς μεταφέρουμε την εμπειρία μας
Στο No. 1 Asador Extebarri: Η δύναμη της φωτιάς, γη και θάλασσα
Βαθιά στη Χώρα των Βάσκων, στο μικρό χωριό Axpe της επαρχίας Bizkaia, τριάντα λεπτά από το Μπιλμπάο, φωλιάζει μια ιστορία βγαλμένη σαν από παραμύθι. Ήρωάς της είναι ο chef και ιδιοκτήτης του Asador Extebarri, Victor Arguinzoniz (γνωστός και με το βασκικό όνομα Bittor), ο άνθρωπος που διευθύνει τις φωτιές του με απόλυτη μαεστρία.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Βαθιά στη Χώρα των Βάσκων, στο μικρό χωριό Axpe της επαρχίας Bizkaia, τριάντα λεπτά από το Μπιλμπάο, φωλιάζει μια ιστορία βγαλμένη σαν από παραμύθι. Ήρωάς της είναι ο chef και ιδιοκτήτης του Asador Extebarri, Victor Arguinzoniz (γνωστός και με το βασκικό όνομα Bittor), ο άνθρωπος που διευθύνει τις φωτιές του με απόλυτη μαεστρία.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα