Asador Extebarri και Gaggan: Η εμπειρία στα δύο καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο

Βαθιά στη Χώρα των Βάσκων, στο μικρό χωριό Axpe της επαρχίας Bizkaia, τριάντα λεπτά από το Μπιλμπάο, φωλιάζει μια ιστορία βγαλμένη σαν από παραμύθι. Ήρωάς της είναι ο chef και ιδιοκτήτης του Asador Extebarri, Victor Arguinzoniz (γνωστός και με το βασκικό όνομα Bittor), ο άνθρωπος που διευθύνει τις φωτιές του με απόλυτη μαεστρία.