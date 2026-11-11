Πουρές πατάτας: Τα μυστικά των σεφ για να γίνει αφράτος και βελούδινος
CANTINA
Πουρές πατάτας Πατάτα Πουρές

Πουρές πατάτας: Τα μυστικά των σεφ για να γίνει αφράτος και βελούδινος

Γιατί ο πουρές πατάτας γίνεται κολλώδης; Ποιες πατάτες επιλέγουμε, πώς τις πολτοποιούμε και τι συμβουλεύουν οι σεφ για βελούδινη υφή

Πουρές πατάτας: Τα μυστικά των σεφ για να γίνει αφράτος και βελούδινος
Θεωρητικά ο πουρές πατάτας είναι απ’ τα «ευκολάκια» στη κουζίνα: βράζεις πατάτες, τις πολτοποιείς, βάζεις και λίγο γάλα και βούτυρο, τσακ μπαμ, έτοιμος. Αλλά αυτό το ευκολάκι, έχει πολλές περισσότερες λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, απ’ όσες ίσως φαντάζεστε.

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