8 διευθύνσεις για τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα
CANTINA

8 διευθύνσεις για τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα

Ανακαλύψαμε ξεχωριστά spots στην Αθήνα για τους λάτρεις του fried chicken.

8 διευθύνσεις για τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα
Από ζουμερά φιλετίνια με extra τραγανό σπιτικό πανάρισμα και φτερούγες με ιδιαίτερες σάλτσες, μέχρι αμερικανικού τύπου τηγανητό κοτόπουλο και πρωτότυπες chicken bites, αυτά είναι τα μαγαζιά που ανεβάζουν το τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα σε άλλο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης