8 διευθύνσεις για τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα
8 διευθύνσεις για τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα
Ανακαλύψαμε ξεχωριστά spots στην Αθήνα για τους λάτρεις του fried chicken.
Από ζουμερά φιλετίνια με extra τραγανό σπιτικό πανάρισμα και φτερούγες με ιδιαίτερες σάλτσες, μέχρι αμερικανικού τύπου τηγανητό κοτόπουλο και πρωτότυπες chicken bites, αυτά είναι τα μαγαζιά που ανεβάζουν το τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα σε άλλο επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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