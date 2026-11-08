8 διευθύνσεις για τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα

Από ζουμερά φιλετίνια με extra τραγανό σπιτικό πανάρισμα και φτερούγες με ιδιαίτερες σάλτσες, μέχρι αμερικανικού τύπου τηγανητό κοτόπουλο και πρωτότυπες chicken bites, αυτά είναι τα μαγαζιά που ανεβάζουν το τηγανητό κοτόπουλο στην Αθήνα σε άλλο επίπεδο.