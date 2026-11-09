Από φρικασέ μέχρι σπεντζοφάι: 5 συνταγές για μαγειρευτό κοτόπουλο
CANTINA
κοτόπουλο Συνταγές με κοτόπουλο

Από φρικασέ μέχρι σπεντζοφάι: 5 συνταγές για μαγειρευτό κοτόπουλο

Πέντε μαγειρευτά με κοτόπουλο που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Συνταγές με πορτοκάλι, ελιές, λιαστή ντομάτα και αρωματικές σάλτσες.

Από φρικασέ μέχρι σπεντζοφάι: 5 συνταγές για μαγειρευτό κοτόπουλο
Το κοτόπουλο στην κατσαρόλα δεν χρειάζεται να περιορίζεται στο κλασικό λεμονάτο ή κοκκινιστό. Με πορτοκάλι στο σπεντζοφάι, λιαστή ντομάτα στο φρικασέ, πράσινες ελιές στη σάλτσα ή πρόβειο γιαούρτι στο σερβίρισμα, πέντε αγαπημένα μαγειρευτά αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα, χωρίς να χάνουν την οικεία γεύση του σπιτικού φαγητού.

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