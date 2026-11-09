Από φρικασέ μέχρι σπεντζοφάι: 5 συνταγές για μαγειρευτό κοτόπουλο
Από φρικασέ μέχρι σπεντζοφάι: 5 συνταγές για μαγειρευτό κοτόπουλο
Πέντε μαγειρευτά με κοτόπουλο που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Συνταγές με πορτοκάλι, ελιές, λιαστή ντομάτα και αρωματικές σάλτσες.
Το κοτόπουλο στην κατσαρόλα δεν χρειάζεται να περιορίζεται στο κλασικό λεμονάτο ή κοκκινιστό. Με πορτοκάλι στο σπεντζοφάι, λιαστή ντομάτα στο φρικασέ, πράσινες ελιές στη σάλτσα ή πρόβειο γιαούρτι στο σερβίρισμα, πέντε αγαπημένα μαγειρευτά αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα, χωρίς να χάνουν την οικεία γεύση του σπιτικού φαγητού.
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